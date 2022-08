Serie A, domani c’è Lazio-Inter: le probabili formazioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Le probabili formazioni di Lazio-Inter, match della terza giornata della Serie A 22/23 Torna in campo la Serie A e lo fa con i match della terza giornata. Tra le partite in programma c’è anche quella dell’Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter di Simone Inzaghi in programma alle 20:45 di domani 26 agosto: ecco le probabili formazioni. Qui Lazio: tre dubbi per Sarri Sono tre i dubbi che Maurizio Sarri deve sciogliere in vista della partita di domani sera. Si inizia dal portiere dove Provedel è favorito su Maximiliano. In difesa Marusic e Lazzari saranno i terzini, mentre Patric e Romagnoli la coppia centrale. A centrocampo posto sicuro per ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Ledi, match della terza giornata dellaA 22/23 Torna in campo laA e lo fa con i match della terza giornata. Tra le partite in programma c’è anche quella dell’Olimpico tra ladi Maurizio Sarri e l’di Simone Inzaghi in programma alle 20:45 di26 agosto: ecco le. Qui: tre dubbi per Sarri Sono tre i dubbi che Maurizio Sarri deve sciogliere in vista della partita disera. Si inizia dal portiere dove Provedel è favorito su Maximiliano. In difesa Marusic e Lazzari saranno i terzini, mentre Patric e Romagnoli la coppia centrale. A centrocampo posto sicuro per ...

sportface2016 : #Allegri: 'Un infortunio muscolare qui e viene giù tutto. #Rabiot domani gioca. #Gatti o #Rugani? Tirerò la monetin… - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, prevista per domani la firma sul rinnovo di #Berardi. #Laurienté uno dei nomi princip… - PiacenzaPress : Serie C, domani i sorteggi del calendario. Piacenza nel girone A, Fiorenzuola nel B - NotiziarioC : Potenza, domani anticipasto di Serie C: test amichevole con la Gelbison - NotiziarioC : Desenzano: domani parte la campagna abbonamenti -