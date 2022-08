Serie A 2022/2023, terza giornata: le probabili formazioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo l’attesissimo ritorno in campo per le gare d’esordio, è tutto pronto per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Ad aprire le danze venerdì saranno Monza-Udinese e Lazio-Inter, mentre sabato sarà il momento del big match di giornata: Juventus-Roma. Nella domenica di campionato spazio al derby alla sfida tra Fiorentina e Napoli, e ancora tante altre partite. I tecnici stanno valutando quali calciatori schierare e se effettuare cambi rispetto al primo turno, ecco tutte le probabili formazioni: MONZA-UDINESE LAZIO-INTER CREMONESE-TORINO JUVENTUS-ROMA MILAN-BOLOGNA SPEZIA-SASSUOLO VERONA-ATALANTA SALERNITANA-SAMPDORIA FIORENTINA-NAPOLI LECCE-EMPOLI SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo l’attesissimo ritorno in campo per le gare d’esordio, è tutto pronto per ladel campionato di. Ad aprire le danze venerdì saranno Monza-Udinese e Lazio-Inter, mentre sabato sarà il momento del big match di: Juventus-Roma. Nella domenica di campionato spazio al derby alla sfida tra Fiorentina e Napoli, e ancora tante altre partite. I tecnici stanno valutando quali calciatori schierare e se effettuare cambi rispetto al primo turno, ecco tutte le: MONZA-UDINESE LAZIO-INTER CREMONESE-TORINO JUVENTUS-ROMA MILAN-BOLOGNA SPEZIA-SASSUOLO VERONA-ATALANTA SALERNITANA-SAMPDORIA FIORENTINA-NAPOLI LECCE-EMPOLI SportFace.

DiMarzio : .@GenoaCFC: fatta per il ritorno di Kevin #Strootman. Il centrocampista sarà a Genova già in serata #calciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, #Milik è atteso oggi a Torino: le cifre dell'accordo ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @GenoaCFC-#Strootman: il giocatore vorrebbe tornare, contatti in corso - sportli26181512 : Liverpool, Klopp: 'Girone aperto. Il Napoli? Lo conosciamo bene': Il tecnico dei Reds non sottovaluta i pericoli de… - Luxgraph : Twente-Fiorentina 0-0, il tabellino -