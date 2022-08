Scuola, ritorno anticipato sui banchi per i 7mila studenti rimandati a settembre (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli esami. È questa la stima degli alunni con «giudizio sospeso» per la Bergamasca. In provincia diversi istituti sono già partiti, le pratiche vanno concluse entro il 31 agosto. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli esami. È questa la stima degli alunni con «giudizio sospeso» per la Bergamasca. In provincia diversi istituti sono già partiti, le pratiche vanno concluse entro il 31 agosto.

