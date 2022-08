Scioccata dalle foto dell’incidente in cui morirono il marito Kobe Bryant e la figlia | risarcita con 16 mln $

(Di giovedì 25 agosto 2022) La contea di Los Angeles dovrà pagare alla moglie di, Vanessa, circa 16 milioni di dollari per ledel corpo delscattate e condivise dai vigili del fuoco e dagli agenti delle forze dell’ordine accorsi sul luogomortale che ha coinvolto la stella Nba. Il cestista statunitense è deceduto, assieme alla13enne, il 26 gennaio del 2020 a seguito del crollo dell’elicottero Sikorsky S-76B, di proprietà del giocatore, precipitato a Calabasas, in California. A decidere il max risarcimento una giuria federale, che ha sancito l’invasione della privacy e l’aumento dell’angoscia emotiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

