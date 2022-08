Schira | “Demme? Resterà Aveva una squadra ma si è fatto male”

(Di giovedì 25 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Nicolòsi è soffermato sulle trattative di calciomercato del Napoli nel corso della puntata odierna di 1 Football Club, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. “al Napoli? Purtroppo si è, pertanto credo nessuno sia disposto a prendere un calciatore fermo per i prossimi due mesi. Lo sfogo social del ragazzo è dovuto proprio alche, probabilmente,già una nuovaper le mani, e l’infortunio hasaltare tutto”. “Con Gattuso era titolare inamovibile, mentre Lobotka non vedeva il campo. Con Spalletti si sono invertite le situazioni, pertanto penso che oraalmeno fino a gennaio”. “Chi c’è su Ounas? Nelle ultime ore si è ...

Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com:sugli ultimi ... Gli azzurri, secondo me, potrebbero fare un altro centrocampista perchévuole andare via e su di ..."Ora Giuntoli lavorerà al colpo Keylor Navas dal PSG che aspetta Fabian Ruiz ha scritto- . E se partepuò arrivare un altro centrocampista". Napoli, Nandez o Pjanic se parte. ... Schira: 'Demme aveva una squadra per le mani: è saltato tutto. Ounas Lo vuole un club di A' Il centrocampista tedesco pregustava una cessione, poi l'infortunio ha complicato parecchio le cose. L'esterno algerino potrebbe partire al fotofinish.Servono le partenze di Ander Herrera, che vuole tornare all’Athletic Bilbao, e Paredes che può finire alla Juventus”. E ancora:. “In uscita si parla con la Sampdoria per Ounas che non è convinto del t ...