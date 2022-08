Scatto e condivisione foto incidente Kobe Bryant | riconosciuto risarcimento di 16 milioni alla famiglia

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il 26 gennaio 2020 il cestista statunitensee sua figlia Gianna– 13 anni – sono morti in unin elicottero in California. Tutti i passeggeri – in tutto 9 – persero la vita nell’. Sul luogo dell’otto poliziotti hanno scattato dellesenza essere autorizzati a farlo e le hanno poi condivise con i colleghi e con persone esterne inviandole su varie chat. Solo lo staff dell’ufficio medico legale e gli investigatori del National Transportation Safety Board erano autorizzati a scattare. Per gli otto agenti è scattata la denuncia a causa della violazione della privacy die di sua figlia. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Villanueva, aveva commentato ...