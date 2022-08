Sardegna, mille euro di multa ai turisti che hanno rubato 6 chili di sabbia dalla spiaggia: «Presto tornerà nel luogo a cui appartiene» (Di giovedì 25 agosto 2022) D’estate la Sardegna viene inondata di turisti. Famiglie e gruppi di amici che non vedono l’ora di tuffarsi nel mare cristallino, circondato da sabbia finissima e bianca, ma a volte anche rosa. Così bella, che qualcuno prova a portarsene un po’ a casa. Dai suoi profili social, la pagina “Sardegna rubata e depredata” da tempo si occupa di rendere noti casi di turisti che non resistono alla tentazione. «6,3 kg di sabbia rubata dalle spiagge di Cabras che stavano per finire in un acquario da qualche parte in europa», scrivono in un post. Le foto ritraggono una busta piena anche di conchiglie. «Presto tornerà nel luogo a cui appartiene», si legge: «Ai ladri auguriamo di continuare a piangere a lungo e con ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) D’estate laviene inondata di. Famiglie e gruppi di amici che non vedono l’ora di tuffarsi nel mare cristallino, circondato dafinissima e bianca, ma a volte anche rosa. Così bella, che qualcuno prova a portarsene un po’ a casa. Dai suoi profili social, la pagina “rubata e depredata” da tempo si occupa di rendere noti casi diche non resistono alla tentazione. «6,3 kg dirubata dalle spiagge di Cabras che stavano per finire in un acquario da qualche parte inpa», scrivono in un post. Le foto ritraggono una busta piena anche di conchiglie. «nela cui», si legge: «Ai ladri auguriamo di continuare a piangere a lungo e con ...

sardoinviaggio : La #bandierasarda sventola nella pittoresca Piazza Ponterosso a Trieste - Italy ???? Grazie mille a Veronica (Insta:… - gian_d_gian : In valigia oltre sei chili di sabbia di Cabras: multa da mille euro per due turisti - UnioneSarda : #Sardegna - In valigia oltre sei chili di sabbia di #Cabras: multa da mille euro per due turisti - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca ?? Ennesimo furto di sabbia in Sardegna: due turisti della Repubblica Ceca hanno portato via sei… - andreabratelli : @Vane_Sardegna Grazie mille ?? -