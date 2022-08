‘Saranno Campioni’: Nicolò Renna, il talento annunciato delle vela sbocciato nella nuova iQFoil (Di giovedì 25 agosto 2022) La nuova classe olimpica iQFoil per Parigi 2024 (che nella vela sostituisce la vecchia classe RS:X) ha un po’ scombinato i piani delle squadre nazionali, con diversi atleti prima impegnati con la precedente tavola che hanno dovuto ricominciare quasi da zero, mettendo su peso per adeguarsi ai canoni completamente diversi e necessari per essere competitivi, ma anche giovani speranze che hanno trovato una classe al passo con i tempi. E tra questi giovani talenti uno precisamente è italiano: parliamo di Nicolò Renna, presente e futuro della disciplina nel Bel Paese. Nicolò Renna è nato il primo maggio 2001 a Rovereto e risiede da anni ad Arco con la famiglia. È figlio di Vasco Renna, a sua volta campione di windsurf, oltre ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Laclasse olimpicaper Parigi 2024 (chesostituisce la vecchia classe RS:X) ha un po’ scombinato i pianisquadre nazionali, con diversi atleti prima impegnati con la precedente tavola che hanno dovuto ricominciare quasi da zero, mettendo su peso per adeguarsi ai canoni completamente diversi e necessari per essere competitivi, ma anche giovani speranze che hanno trovato una classe al passo con i tempi. E tra questi giovani talenti uno precisamente è italiano: parliamo di, presente e futuro della disciplina nel Bel Paese.è nato il primo maggio 2001 a Rovereto e risiede da anni ad Arco con la famiglia. È figlio di Vasco, a sua volta campione di windsurf, oltre ...

Pavarese: 'Scudetto Inter e Napoli un gradino sopra le altre' La Juve ha preso campioni per accorciare il gap dalle squadre di testa, ma hanno tutti una certa età, bisognerà vedere quanto saranno impiegati'. Comments comments L'Alba Volley si prepara per una nuova stagione: Presentate le squadre Da oggi, tutte le atlete già tornate dalle vacanze, saranno in palestra ed inizieranno a lavorare sodo per provare a ripetere la straordinaria scorsa stagione che ci ha visto: Campioni U12 Campioni ... La Juve ha presoper accorciare il gap dalle squadre di testa, ma hanno tutti una certa età, bisognerà vedere quantoimpiegati'. Comments commentsDa oggi, tutte le atlete già tornate dalle vacanze,in palestra ed inizieranno a lavorare sodo per provare a ripetere la straordinaria scorsa stagione che ci ha visto:U12...