Salta il faccia a faccia Meloni-Letta, ecco perché. Duro sfogo di Vespa: "Cosa è successo" (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutto bloccato per il faccia a faccia tra Letta e Meloni. Per l' Agcom "la programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell'informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri". É per questo che l'autorità per le comunicazioni ritiene che il confronto previsto per il 22 settembre tra il leader del Pd Enrico Letta e la leader di FdI Giorgia Meloni a Porta a Porta su Rai1 non potrà andare in onda. Sulla questione è intervenuto il conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutto bloccato per iltra. Per l' Agcom "la programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell'informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri". É per questo che l'autorità per le comunicazioni ritiene che il confronto previsto per il 22 settembre tra il leader del Pd Enricoe la leader di FdI Giorgiaa Porta a Porta su Rai1 non potrà andare in onda. Sulla questione è intervenuto il conduttore di Porta a Porta, Bruno. ...

