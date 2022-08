Salernitana, Sky: “Si tratta per Batshuayi dal Chelsea” (Di giovedì 25 agosto 2022) Salernitana Batshuayi- La Salernitana continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni. I Campani sfideranno la Sampdoria, domenica alle ore 18:30. La Salernitana continua il suo mercato in entrata, per rendere il più possibile competitiva la squadra di Nicola. I Campani, sono attenti sul mercato in attacco dopo l’acquisto di Dia e Bonazzoli, De Sanctis segue un altro prospetto esperto. Nelle ultime ore si sonda il nome di Michy Batshuayi dopo esser ritornato dal prestito dal Besiktas. Il Belga la scorsa stagione ha realizzato 14 reti in Liga Turca ed ora è fuori dal progetto di Tuchel. La trattativa si può svolgere tramite una base di prestito con diritto di riscatto mentre i Blues vogliono l’obbligo, per liberarsene definitivamente la prossima stagione. Non solo l’ex ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni. I Campani sfideranno la Sampdoria, domenica alle ore 18:30. Lacontinua il suo mercato in entrata, per rendere il più possibile competitiva la squadra di Nicola. I Campani, sono attenti sul mercato in attacco dopo l’acquisto di Dia e Bonazzoli, De Sanctis segue un altro prospetto esperto. Nelle ultime ore si sonda il nome di Michydopo esser ritornato dal prestito dal Besiktas. Il Belga la scorsa stagione ha realizzato 14 reti in Liga Turca ed ora è fuori dal progetto di Tuchel. Lativa si può svolgere tramite una base di prestito con diritto di riscatto mentre i Blues vogliono l’obbligo, per liberarsene definitivamente la prossima stagione. Non solo l’ex ...

infoitsport : Salernitana, Sky: “Si tratta per Batshuayi dal Chelsea” - ProfidiAndrea : ???? Sky: 'Offerta per #Batshuayi, c'è il tentativo a sorpresa' 'La #Salernitana vuole Batshuayi del #Chelsea, che h… - sportli26181512 : Salernitana, obiettivo Batshuayi: trattativa con il Chelsea: La società campana tratta per l'attaccante classe 1993… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Salernitana, idea Batshuayi per l'attacco: si tratta con il Chelsea - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Salernitana, idea Batshuayi per l'attacco: si tratta con il Chelsea -