Salernitana, si tratta con il Chelsea per l’attaccante Michy Batshuayi (Di giovedì 25 agosto 2022) SALERNO – Mentre si continua a lavorare per il difensore del Nizza Daniliuc e per gli attaccanti Dovbyk e Piatek, spunta la trattativa per la punta Michy Batshuayi Atunga, belga classe 1993, in uscita dal Chelsea. trattativa non facile. De Sanctis sta provando a snellire la rosa. Dieci sono i giocatori da cedere per sfoltire l’organico ed eventualmente inserire altri rinforzi. E’ questo l’obiettivo principale del direttore sportivo della Salernitana per questo rush finale di mercato. Veseli, Mantovani, Jaroszynski, Cavion, Capezzi, Sy, Kechrida, Boultam, Simy e Kristoffersen sono gli elementi che, dopo l’addio ufficiale di D’Andrea avvenuto ieri con il trasferimento a titolo definitivo al Cerignola, restano da sistemare altrove. Per quanto riguarda Mantovani, la società granata sta ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 25 agosto 2022) SALERNO – Mentre si continua a lavorare per il difensore del Nizza Daniliuc e per gli attaccanti Dovbyk e Piatek, spunta lativa per la puntaAtunga, belga classe 1993, in uscita daltiva non facile. De Sanctis sta provando a snellire la rosa. Dieci sono i giocatori da cedere per sfoltire l’organico ed eventualmente inserire altri rinforzi. E’ questo l’obiettivo principale del direttore sportivo dellaper questo rush finale di mercato. Veseli, Mantovani, Jaroszynski, Cavion, Capezzi, Sy, Kechrida, Boultam, Simy e Kristoffersen sono gli elementi che, dopo l’addio ufficiale di D’Andrea avvenuto ieri con il trasferimento a titolo definitivo al Cerignola, restano da sistemare altrove. Per quanto riguarda Mantovani, la società granata sta ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: si mette male per il Bodø! ... mettendo in mostra giocatori come Erik Botheim (oggi alla Salernitana) e Ola Solbakken, solo due ... Per il resto, si tratta come sempre di aspettare e valutare quello che ci diranno i tre campi ... Elezioni politiche 2022, esclusa la lista salernitana del Partito Comunista Italiano Una lista del Partito Comunista Italiano presentata nella circoscrizione Campania 2 per l'elezione della Camera dei Deputati è stata esclusa dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Si tratta della lista dei candidati al collegio plurinominale Campania 2 - 02, corrispondente alle province di Salerno e Avellino. Le critiche Secondo il Pci 'le motivazioni alla base di questa ... Sky Sport Salernitana, idea Batshuayi per l'attacco: si tratta con il Chelsea Salernitana, Radovanovic out: un altro infortunato per Nicola Davide Nicola deve fare i conti con l'ennesimo infortunio alla Salernitana e questa volta si tratta ancora del serbo Radovanovic ... ... mettendo in mostra giocatori come Erik Botheim (oggi alla) e Ola Solbakken, solo due ... Per il resto, sicome sempre di aspettare e valutare quello che ci diranno i tre campi ...Una lista del Partito Comunista Italiano presentata nella circoscrizione Campania 2 per l'elezione della Camera dei Deputati è stata esclusa dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Sidella lista dei candidati al collegio plurinominale Campania 2 - 02, corrispondente alle province di Salerno e Avellino. Le critiche Secondo il Pci 'le motivazioni alla base di questa ... Salernitana, obiettivo Batshuayi: trattativa con il Chelsea Davide Nicola deve fare i conti con l'ennesimo infortunio alla Salernitana e questa volta si tratta ancora del serbo Radovanovic ...