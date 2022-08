(Di giovedì 25 agosto 2022) Il ruolino di marcia di Carlosnel GP del Belgio non è affatto invidiabile, tra ritiri, mancate partenze e un piazzamento in decima posizione quale miglior risultato da poter vantare. Cerca un ...

Il ruolino di marcia di Carlosnel GP del Belgio non è affatto invidiabile, tra ritiri, mancate partenze e un piazzamento in decima posizione quale miglior risultato da poter vantare. Cerca un riscatto su un circuito che ...... in Australia e in Austria ai quali si aggiunge la vittoria di Carlosin Gran Bretagna. La ... I punti da recuperare sono certamente tanti, madi avere il miglior pacchetto e la miglior ... Sainz: "Sappiamo dove migliorare e la Ferrari centrerà gli obiettivi" Vincere quante più gare possibili delle 9 restanti guida l'appoccio di Carlos Sainz, convinto che la Ferrari riuscirà a migliorare nelle aree critiche ...Carlos Sainz si prepara alla seconda parte del Mondiale 2022 di F1 affermando di voler imparare dalle difficoltà incontrate nei primi mesi, poi sottolinea come la Ferrari abbia già raggiunto gli obiet ...