Ruolo da GPS sostegno prima fascia, ecco le nomine da algoritmo. AGGIORNATO con Palermo, Pistoia, Grosseto (Di giovedì 25 agosto 2022) Assunzione docenti 2022/23, procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 D.M. 21 luglio 2022, n. 188: i primi Uffici Scolastici hanno pubblicato l'assegnazione della sede ai docenti che entro il 16 agosto hanno presentato domanda di assunzione da prima fascia GPS sostegno e risultano destinatari di nomina in base alle preferenze espresse e alla disponibilità dei posti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) Assunzione docenti 2022/23, procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 D.M. 21 luglio 2022, n. 188: i primi Uffici Scolastici hanno pubblicato l'assegnazione della sede ai docenti che entro il 16 agosto hanno presentato domanda di assunzione daGPSe risultano destinatari di nomina in base alle preferenze espresse e alla disponibilità dei posti. L'articolo .

ProDocente : Supplenze GPS 2022, docente di ruolo posto comune può ottenere nomina al 31 agosto o 30 giugno su sostegno? - ProDocente : Assunzioni GPS sostegno prima fascia 2022/23, adesso supplenza. Immissione in ruolo dopo superamento anno prova e c… - orizzontescuola : Assunzioni GPS sostegno prima fascia 2022/23, adesso supplenza. Immissione in ruolo dopo superamento anno prova e c… - TecnicaScuola : Supplenze docenti, chi è entrato in ruolo nell’a.s. 2022/23 potrà accettare incarico da GaE e GPS --… - zazoomblog : Supplenze GPS 2022 docente di ruolo posto comune può ottenere nomina al 31 agosto o 30 giugno su sostegno? -… -