Royal Family | All’asta per 1 milione di euro: in vendita il regalo preferito di Lady Diana (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora disagi nella Royal Family, la famiglia reale è indispettita e fa lo sgarbo: c’è chi soffrirà molto la scelta Lady Diana (Instagram)Non sono ancora finiti i dissapori per la famiglia reale inglese. La monarchia sembra ormai agli sgoccioli perché la famiglia è fratturata e le crisi interne sono ormai evidenti anche ai cittadini stessi. La separazione di Harry dalla dimora di Londra e la frattura con il fratello William per via del trasferimento in America collegato alla rinuncia dei doveri reali, sono tutte variabili che hanno acuito una crisi già iniziata molti anni fa con Lady Diana e lo scandalo della morte. Harry porta con sé i traumi della ribellione soffocata della madre, che non era mai riuscita a trovare il suo posto in un mondo così tradizionale e oppressivo che spegneva ... Leggi su direttanews (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora disagi nella, la famiglia reale è indispettita e fa lo sgarbo: c’è chi soffrirà molto la scelta(Instagram)Non sono ancora finiti i dissapori per la famiglia reale inglese. La monarchia sembra ormai agli sgoccioli perché la famiglia è fratturata e le crisi interne sono ormai evidenti anche ai cittadini stessi. La separazione di Harry dalla dimora di Londra e la frattura con il fratello William per via del trasferimento in America collegato alla rinuncia dei doveri reali, sono tutte variabili che hanno acuito una crisi già iniziata molti anni fa cone lo scandalo della morte. Harry porta con sé i traumi della ribellione soffocata della madre, che non era mai riuscita a trovare il suo posto in un mondo così tradizionale e oppressivo che spegneva ...

infoitcultura : Meghan e Harry, i problemi con la Royal Family svelati nel podcast Archetypes - emmamartini22 : RT @benzodiazeepina: GDL è ufficialmente parte della royal family delle pistole italiane ma nel mio cuore resterà sempre la coatta fighetta… - CrestaLaila : Meghan e Harry, i problemi con la Royal Family svelati nel podcast Archetypes: la frecciatina crudele… - kylehogws : ci sono le audizioni per la formazione del corpo di ballo per l'apertura dello spettacolo della royal family e la m… - IOdonna : Nelle parole della duchessa, anche una bella stoccata alla Royal Family. E no, ogni riferimento non è puramente casuale… -