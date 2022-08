Rosalinda Cannavò, la showgirl annuncia la fine: il messaggio improvviso sconvolge i fan (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex gieffina ha messo la parola fine al rapporto con una persona che, per un periodo, è stata molto legata a lei. Ecco la situazione nel dettaglio Rosalinda Cannavò, conosciuta anche col suo nome d’arte di Adua Del Vesco, è un’attrice che ha esordito sul piccolo schermo nel 2012. All’epoca infatti, ha preso parte alla terza parte della serie tv targata Mediaset dal titolo “L’onore e il rispetto”. Un altro anno molto importante per la ventinovenne nata a Messina è stato il 2014, quando ha partecipato sia ad una pellicola sul grande schermo, vale a dire “Sapore di te” di Carlo Vanzina, sia ad altre due serie, trasmesse entrambi sulle frequenze di Canale 5, intitolate rispettivamente “Il peccato e la vergogna 2” e “Rodolfo Valentino – La leggenda”. Rosalinda Cannavò (Websource)Nel 2020 ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex gieffina ha messo la parolaal rapporto con una persona che, per un periodo, è stata molto legata a lei. Ecco la situazione nel dettaglio, conosciuta anche col suo nome d’arte di Adua Del Vesco, è un’attrice che ha esordito sul piccolo schermo nel 2012. All’epoca infatti, ha preso parte alla terza parte della serie tv targata Mediaset dal titolo “L’onore e il rispetto”. Un altro anno molto importante per la ventinovenne nata a Messina è stato il 2014, quando ha partecipato sia ad una pellicola sul grande schermo, vale a dire “Sapore di te” di Carlo Vanzina, sia ad altre due serie, trasmesse entrambi sulle frequenze di Canale 5, intitolate rispettivamente “Il peccato e la vergogna 2” e “Rodolfo Valentino – La leggenda”.(Websource)Nel 2020 ...

JSABELLA11 : ZENGAVO , ROSALINDA CANNAVO NON SI TROVA A OSIMOOOO . IMMAGINE ,UN FOTOMONAGGIO CHINO NON E' CHINETTO, - JSABELLA11 : ROSALINDA CANNAVO, NON SI TROVA AD :OSIMOOO, LA FOTO E, UN FOTOMONTAGGIO.... OSSEVATE CHINO NON E' LUI !!!!111 - AngoloDV : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: la fuga romantica #andreazenga #rosalindacannavò #zengavò #zengavo… - AngoloDV : Rosalinda Cannavò pronta per una nuova avventura: le sue parole #taleequaleshow #rosalinda #andreazenga #zengavò… - zazoomblog : Rosalinda Cannavò si prepara per una nuova avventura: “Spero di riuscirci” (VIDEO) - #Rosalinda #Cannavò #prepara… -