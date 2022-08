Ronaldo vuole comprare una clubhouse di golf solo per demolirla: gli rovina il panorama dalla nuova casa (Di giovedì 25 agosto 2022) Cristiano Ronaldo ha in programma di acquistare una clubhouse di golf che si trova nei pressi della sua nua villa da 17 milioni di sterline, situata in Portogallo, a Quinta da Marinha. Il punto è che vuole acquistarla solo per demolirla, e magari spostarla da un’altra parte, perché rovina il panorama, la vista sull’Oceano Atlantico. Al posto della clubhouse, appartenente all’Oitavos golf Club, Cr7 vuole metter su un garage per le sue 30 supercar: un garage del tutto automatizzato, dotato di ascensori che conducono ai piani dove saranno situate le macchine. Lo scrive il Daily Mail, che aggiunge che Ronaldo vorrebbe demolire il golf club anche per una questione di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Cristianoha in programma di acquistare unadiche si trova nei pressi della sua nua villa da 17 milioni di sterline, situata in Portogallo, a Quinta da Marinha. Il punto è cheacquistarlaper, e magari spostarla da un’altra parte, perchéil, la vista sull’Oceano Atlantico. Al posto della, appartenente all’OitavosClub, Cr7metter su un garage per le sue 30 supercar: un garage del tutto automatizzato, dotato di ascensori che conducono ai piani dove saranno situate le macchine. Lo scrive il Daily Mail, che aggiunge chevorrebbe demolire ilclub anche per una questione di ...

