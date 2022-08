Roma, vandalizzato il murale per Raffaella Carrà nella gaystreet di Roma: ”Vergogna Capitale” (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma. Quel volto, tanto simbolico quanto carico di significato, che ha cresciuto diverse generazioni e che ora si affacciava con tanta fierezza sul Colosseo da via San Giovanni in Laterano, nella gaystreet Romana, non c’è più. Ad essere visibili sono solamente i colori arcobaleno rappresentativi della comunità Lgbt+ di cui era un’icona per antonomasia. Distrutto il volto della Carrà nella gaystreet di Roma L’opera firmata da Mr. Churro ed esposta al pubblico poche settimane dopo la sua morte, il 5 luglio 2021, è andata quasi completamente distrutta. “Meno silenzio, più rumore”, questa era la scritta che accompagnava il murale distrutto e deturpato, già per la seconda volta, ormai. Di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022). Quel volto, tanto simbolico quanto carico di significato, che ha cresciuto diverse generazioni e che ora si affacciava con tanta fierezza sul Colosseo da via San Giovanni in Laterano,na, non c’è più. Ad essere visibili sono solamente i colori arcobaleno rappresentativi della comunità Lgbt+ di cui era un’icona per antonomasia. Distrutto il volto delladiL’opera firmata da Mr. Churro ed esposta al pubblico poche settimane dopo la sua morte, il 5 luglio 2021, è andata quasi completamente distrutta. “Meno silenzio, più rumore”, questa era la scritta che accompagnava ildistrutto e deturpato, già per la seconda volta, ormai. Di ...

