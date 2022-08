Roma, Tameze nome caldo a centrocampo: il Verona chiede 10 milioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Come riportato da ‘Il Messaggero’, continua a rimanere concreta la pista relativa ad Adrien Tameze del Verona per la Roma, alla ricerca di una nuova entrata a centrocampo dopo l’infortunio di Wijnaldum. Gli scaligeri, tuttavia, pretendono dieci milioni, una cifra che al momento i giallorossi, finiti anche nel mirino della UEFA, non possono proprio spendere. L’obiettivo del direttore Pinto è eventualmente un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo il portoghese continua a monitorare altri profili ovvero Nandez del Cagliari, lo svincolato Grillitsch e Lukic del Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Come riportato da ‘Il Messaggero’, continua a rimanere concreta la pista relativa ad Adriendelper la, alla ricerca di una nuova entrata adopo l’infortunio di Wijnaldum. Gli scaligeri, tuttavia, pretendono dieci, una cifra che al momento i giallorossi, finiti anche nel mirino della UEFA, non possono proprio spendere. L’obiettivo del direttore Pinto è eventualmente un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo il portoghese continua a monitorare altri profili ovvero Nandez del Cagliari, lo svincolato Grillitsch e Lukic del Torino. SportFace.

