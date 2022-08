Roma, senti Nainggolan: 'La città mi vuole bene, ho fatto una scelta sbagliata e ancora me ne pento. Il ritorno in giallorosso...' (Di giovedì 25 agosto 2022) Radja Nainggolan, ex centrocampista di Inter e Roma, è intervenuto a New Sound Level parlando di un suo possibile ritorno in giallorosso,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Radja, ex centrocampista di Inter e, è intervenuto a New Sound Level parlando di un suo possibilein,...

sportli26181512 : Roma, senti Nainggolan: 'La città mi vuole bene, ho fatto una scelta sbagliata e ancora me ne pento. Il ritorno in… - _Iride_24 : manco a dì che me vado a sentì il concerto da fuori sti cessi hanno scagato Roma - Kin865790925 : @FrancoCapasso7 Nemmeno questi sento più: quando accendi e senti Folocari, Melli, Pantano e compagnia che parlano d… - 84Andreac : @FBiasin Senti, il record dei 7 a 1 ce li ha la Roma, perché doverli battere per forza? - _muffinbutton : @flannysart LE URLA ULTRASONICHE FLAN MI SENTI ANCHE A ROMA NE SONO SICURA -