Roma, per il centrocampo spunta un nuovo nome: arriva dall'Atlético (Di giovedì 25 agosto 2022) Sembrava che il mercato della Roma potesse essere vicino alla conclusione, ma l'infortunio di Wijnaldum ha stravolto i piani della dirigenza. Ora, infatti, i giallorossi sono a caccia di un nuovo centrocampista, che possa sostituire Gini in attesa del suo ritorno. Nonostante il budget non sia più lo stesso di inizio mercato, i nomi sondati sono numerosi e alcuni di questi di spessore: si va da Zakaria della Juventus, per cui è già stato fatto un sondaggio a Nandez del Cagliari e Lukic del Torino. Insomma, calciatori con caratteristiche e prezzi totalmente diversi. Inoltre, Tiago Pinto sarebbe già in contatto con l'Olympiacos per Mady Camara. Il guineano classe '97, però, è una prima scelta nel suo club e non vorrebbe lasciarlo per non avere il posto da titolare assicurato.

