Roma, ladri colti sul fatto, uno estrae la pistola e minaccia la Guardia Giurata: “Lasciateci scappare” (Di giovedì 25 agosto 2022) Prima il furto, poi quel furgoncino abbandonato proprio nei pressi del magazzino che era finito nel mirino dei ladri. E, subito, le ricerche degli agenti di Polizia, che si erano messi sulla traccia dei malviventi, per dare loro un nome e un volto. Ora, dopo un’articolata indagine, i poliziotti del V Distretto “Prenestino” hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma e richiesta dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un italiano di 46 anni, che è gravemente indiziato del reato di rapina impropria aggravata. La rapina in via dell’Omo Tutto è partito dal ritrovamento di un furgoncino abbandonato in via dell’Omo, nei pressi di un magazzino contenente del vestiario, dove precedentemente era stato consumato un furto. L’automezzo era stato abbandonato poco prima da tre uomini, che erano stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Prima il furto, poi quel furgoncino abbandonato proprio nei pressi del magazzino che era finito nel mirino dei. E, subito, le ricerche degli agenti di Polizia, che si erano messi sulla traccia dei malviventi, per dare loro un nome e un volto. Ora, dopo un’articolata indagine, i poliziotti del V Distretto “Prenestino” hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale die richiesta dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un italiano di 46 anni, che è gravemente indiziato del reato di rapina impropria aggravata. La rapina in via dell’Omo Tutto è partito dal ritrovamento di un furgoncino abbandonato in via dell’Omo, nei pressi di un magazzino contenente del vestiario, dove precedentemente era stato consumato un furto. L’automezzo era stato abbandonato poco prima da tre uomini, che erano stati ...

CorriereCitta : Roma, ladri colti sul fatto, uno estrae la pistola e minaccia la Guardia Giurata: “Lasciateci scappare” - lorenzomeliis : @occupoiltempo ma di che squadra sei scusa, roma o lazio? perché entrambe giocano con dei ladri - CorriereCitta : Ladri in azione a Roma, la polizia ne arresta 5 in poche ore - Ilgiornalaio2 : @drsmoda2 @GuidoCrosetto I ladri di Pisa. È così da sempre, chi vive a Roma e frequenta certi ristoranti c'è ormai… - Giusepp06175919 : @Qua_Agatha Qui a Roma molti hanno i contatori manomessi E ti dirò, fanno anche bene perchè in un paese di ladri se nn rubi sei uno scemo -