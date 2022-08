Roma: incendio a ridosso della stazione Monte Mario, disagi al traffico ferroviario. Fiamme minacciano anche il Bar (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 25 agosto 2022) Un doppio rogo, per cause ancora da accertare, scoppiato a Roma nella zona di MonteMario. Il primo episodio ieri sera intorno alle 19.30, il secondo, tuttora in corso, registrato circa un’ora fa. A bruciare sono delle sterpaglie situate tra Piazza Santa Maria della Pietà e la stazione ferroviaria. Sul posto, avvolto da un denso fumo visibile in tutto il quadrante, stanno operando i Vigili del Fuoco. FOTO Rosanna Sabella incendio a Monte Mario oggi disagi si registrano in questo momento anche alla circolazione ferroviaria considerando che le Fiamme sono arrivate a lambire i binari. Minacciate dal rogo anche alcune attività commerciali come il Bar-caffetteria L’Oasi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Un doppio rogo, per cause ancora da accertare, scoppiato anella zona di. Il primo episodio ieri sera intorno alle 19.30, il secondo, tuttora in corso, registrato circa un’ora fa. A bruciare sono delle sterpaglie situate tra Piazza Santa MariaPietà e laferroviaria. Sul posto, avvolto da un denso fumo visibile in tutto il quadrante, stanno operando i Vigili del Fuoco.Rosanna Sabellaoggisi registrano in questo momentoalla circolazione ferroviaria considerando che lesono arrivate a lambire i binari. Minacciate dal rogoalcune attività commerciali come il Bar-caffetteria L’Oasi ...

