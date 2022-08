Roma – Carta d’identita’ elettronica: il 27 e il 28 agosto open day con prenotazione negli ex Pit del Centro (Di giovedì 25 agosto 2022) Tornano gli open Day di Roma Capitale dedicati alla Carta d’identità elettronica con l’apertura straordinaria, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto, degli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune. Per richiedere la Carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) a partire dalle ore 9 di venerdì 26 agosto, fino a esaurimento delle disponibilità. “Grazie al lavoro degli ufficiali di anagrafe, mentre è già iniziato lo sforzo straordinario di tutte le strutture centrali, municipali e della Polizia Locale per assicurare l’ordinato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) Tornano gliDay diCapitale dedicati allad’identitàcon l’apertura straordinaria, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28, degli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune. Per richiedere lad’identitànei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) a partire dalle ore 9 di venerdì 26, fino a esaurimento delle disponibilità. “Grazie al lavoro degli ufficiali di anagrafe, mentre è già iniziato lo sforzo straordinario di tutte le strutture centrali, municipali e della Polizia Locale per assicurare l’ordinato ...

AlbertoBagnai : Buongiorno da Roma, dove la soffice carta stampata, non potendo più storpiare il mio nome come la volta precedente… - TuttoSuRoma : Carta d'identità a #Roma: open day il 27 e 28 agosto, tutte le informazioni - italiaserait : Roma – Carta d’identita’ elettronica: il 27 e il 28 agosto open day con prenotazione negli ex Pit del Centro - Dimsuonosoft : Carta d'identità a #Roma: open day il 27 e 28 agosto, tutte le informazioni @roma - direpuntoit : Tornano gli Open Day di @Roma dedicati alla carta d’identità elettronica. -