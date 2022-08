Rivolta nel M5S contro la candidatura della Saladino: «Ha lasciato il Pd il 15 agosto, che vergogna» (Di giovedì 25 agosto 2022) Le liste con i candidati alla Camera e al Senato sono state. Ma nei Cinquestelle si respira ancora un clima da resa dei conti, a causa delle scelte dei vertici. Un altro caso esplode in Calabria. Come apprende l’Adnkronos, sta creando non pochi malumori tra gli attivisti la decisione del M5S di puntare, per l’uninominale sull’ex esponente del Pd Maria Saladino. Clamorosamente, infatti, ha comunicato via social il suo addio ai dem il 15 agosto, appena un giorno prima delle parlamentarie. Una beffa. M5S, a causa della Saladino c’è la ribellione dei militanti La sua candidatura, raccontano, sarebbe stata sponsorizzata dal deputato Carmelo Misiti ma altri esponenti pentastellati l’avevano criticata, come l’europarlamentare Laura Ferrara. Che ora, di fronte allo scenario – concreto – di un forte disimpegno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Le liste con i candidati alla Camera e al Senato sono state. Ma nei Cinquestelle si respira ancora un clima da resa dei conti, a causa delle scelte dei vertici. Un altro caso esplode in Calabria. Come apprende l’Adnkronos, sta creando non pochi malumori tra gli attivisti la decisione del M5S di puntare, per l’uninominale sull’ex esponente del Pd Maria. Clamorosamente, infatti, ha comunicato via social il suo addio ai dem il 15, appena un giorno prima delle parlamentarie. Una beffa. M5S, a causac’è la ribellione dei militanti La sua, raccontano, sarebbe stata sponsorizzata dal deputato Carmelo Misiti ma altri esponenti pentastellati l’avevano criticata, come l’europarlamentare Laura Ferrara. Che ora, di fronte allo scenario – concreto – di un forte disimpegno ...

