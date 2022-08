GazzettadAsti : Ritorna il festival Contro - FabrizioMoscato : RT @FrontieraRieti: @fiera_LSC quest’anno ritorna, finalmente in formula completa, dal 15 al 18 settembre nella casa che ospita il Festival… - UnioneSarda : #Sardegna - L'incanto della musica polifonica: ritorna il festival internazionale “Voci d'Europa” - venti4ore : Con il festival “FloReMus 2022” Firenze torna ad essere la “culla” del Rinascimento musicale - SIENANEWS : Dal 26 al 28 agosto torna il Birranthology Festival a Scrofiano, il piccolo borgo del Comune di Sinalunga, che dopo… -

Gazzetta D'Asti

A Castagnole delle Lanze, dal 26 agosto al 3 settembre ,ilContro. Nove giorni di musica dal vivo in un cartellone che vuole celebrare la canzone d'impegno, tra novità e conferme. Ogni estate Contro ospita cantanti di fama ed emergenti, ...... in una conferenza ospitata da un bellissimo appuntamento annuale di divulgazione, ildell'...qui il ruolo della robotica non solo nel creare macchine ma anche nell'approfondire le ... Ritorna il festival Contro - Gazzetta D'Asti Animatore d'eccezione Jacopo Fo, protagonista di dibattiti e dello spettacolo teatrale "Ecologia, follia e dintorni, remix" ...Ravello (Salerno), 26 ago. (askanews) - Il penultimo appuntamento del cartellone della 70esima edizione del Ravello Festival vedrà sul palco ...