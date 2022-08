Riqualificazione viale Gramsci | la grande sfida ' Aree pedonali e panchine Sì | ma per chi?'

TuttoSuRoma : RT @clientiANAS: #Lavori #Anas #Lazio #Pontina #SS148 Al via la riqualificazione della segnaletica verticale. Si comincia domani #23agost… - clientiANAS : #Lavori #Anas #Lazio #Pontina #SS148 Al via la riqualificazione della segnaletica verticale. Si comincia domani… - GazzettadiSiena : Il Gruppo d'Intervento Giuridico si schiera contro la riqualificazione del Viale -

Gramsci, la grande sfida 'Aree pedonali e panchine. Sì, ma per chi' - Cronaca. Il progetto, le speranze e le preoccupazioni dei commercianti. E le rassicurazioni dell'assessore:...Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di marciapiede inStazione a partire dalla piazza dell'ex stazione ferroviaria fino alla fabbrica FALCI a fianco ...... La riqualificazione della sede Rai di viale Mazzini, tra spazi verdi e flessibilità Il progetto, le speranze e le preoccupazioni dei commercianti. E le rassicurazioni dell’assessore: "Dove c’è il ’bello’, tornano frequentazioni migliori" ...La gran parte dei residenti della zona è soddisfatta sia dell'apertura della linea blu sia della riqualificazione della parte in superficie ...