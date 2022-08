Riparte l’allarme speculazione contro l’Italia: Meloni zittisce il Ft: “Con noi i conti al sicuro” (Di giovedì 25 agosto 2022) Piomba sul dibattito elettorale la “bomba” del Financial Times che ha segnalato che contro il nostro Paese è in atto la più grande campagna speculativa dal 2008. La testata ha segnalato che sono state aperte scommesse per circa 40 miliardi contro il debito italiano. Gli speculatori insomma si “armano” contro l’Italia in un passaggio cruciale, alla vigilia delle elezioni del 25 settembre. Ifondi speculativi, in inglese “hedge fund”, hanno schierato la più grande scommessa contro i titoli di Stato italiani dalla crisi finanziaria globale del 2008. Le cause risiedono nella turbolenta situazione politica a Palazzo Chigi e nelle conseguenti crescenti preoccupazioni dei mercati. Ma soprattutto nella dipendenza dello Stivale d’Europa dalle importazioni di gas russo. Il FT avverte agita lo spettro della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Piomba sul dibattito elettorale la “bomba” del Financial Times che ha segnalato cheil nostro Paese è in atto la più grande campagna speculativa dal 2008. La testata ha segnalato che sono state aperte scommesse per circa 40 miliardiil debito italiano. Gli speculatori insomma si “armano”in un passaggio cruciale, alla vigilia delle elezioni del 25 settembre. Ifondi speculativi, in inglese “hedge fund”, hanno schierato la più grande scommessai titoli di Stato italiani dalla crisi finanziaria globale del 2008. Le cause risiedono nella turbolenta situazione politica a Palazzo Chigi e nelle conseguenti crescenti preoccupazioni dei mercati. Ma soprattutto nella dipendenza dello Stivale d’Europa dalle importazioni di gas russo. Il FT avverte agita lo spettro della ...

