Rimini di Ulrich Seidl da oggi al cinema | dove vederlo

Leggi su zon

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il filmdiarriva nelle sale italiane con Wanted, a partire dagiovedì 25 agosto.è stato presentato in concorso all’ultima Berlinale, in anteprima italiana al Biografilm e, con grande successo di pubblico, alla presenza del regista, alBeltrade di Milano, alMassimo di Torino e all’Arena Estiva di Riccione (RN). Critica e pubblico: le opinioniè un film pungente, un ritratto spietato del mondo in cui viviamo, ma sensibile alla caducità dell’esistenza. Un grande affresco d’autore, in bilico tra sordido ed epico. Come protagonista il regista ha voluto Michael Thomas. Lo aveva visto, infatti, 17 anni prima in Ucraina mentre si esibiva con la sua band. Thomas ammaliava, ...