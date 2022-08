Rientro a scuola infanzia: Ffp2 per insegnanti e alunni a rischio, importante ricambio aria frequente. La locandina ISS (Di giovedì 25 agosto 2022) L'Istituto superiore di Sanità posta sui social una locandina esplicativa per ricordare le indicazioni ad interim sul Rientro a scuola per i servizi educativi per l'infanzia L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) L'Istituto superiore di Sanità posta sui social unaesplicativa per ricordare le indicazioni ad interim sulper i servizi educativi per l'L'articolo .

istsupsan : ??#COVID19, come prepararsi per il rientro a #scuola ?? Le indicazioni ad interim per i servizi educativi per l’… - Agenzia_Ansa : Dall'Iss le sei misure per il rientro a scuola dell'infanzia. In una grafica su Twitter rilanciate le indicazioni o… - sole24ore : ?? #Scuola, rientro in classe con le finestre aperte e senza mascherine - fgutoledo1 : RT @istsupsan: ??#COVID19, come prepararsi per il rientro a #scuola ?? Le indicazioni ad interim per i servizi educativi per l’#infanzia co… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Rientro a scuola: ecco il calendario regione per regione #backtoschool #scuola #calendario -