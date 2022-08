Ricostruire foto di volti leggendo l’attività dei neuroni. Ora si può fare (Di giovedì 25 agosto 2022) In base alle aree del cervello attivate dai neuroni, ricercatori olandesi sono riusciti a ricreare con foto ex novo i volti che i volontari stavano osservando.... Leggi su dday (Di giovedì 25 agosto 2022) In base alle aree del cervello attivate dai, ricercatori olandesi sono riusciti a ricreare conex novo iche i volontari stavano osservando....

alepileri67 : @GioChirilly Siamo stati ad Amatrice nel 2019. In foto non rende l'idea????. Vorrei che il mio Paese avesse delle pri… - Pietro_Pavan : ?? Alexander Lukashenko, dittatore bielorusso, si è congratulato con l'Ucraina per il Giorno dell'Indipendenza: ha a… - anza_alessandro : @CorsaroGim Ho appena scritto che le notizie vanno analizzate e bisogna aspettare tempo per ricostruire, sarei io i… - gi_pavanello : @DivellaMarisa @a_meluzzi @ChicQ71 Speriamo bene, speriamo in una prossima rinascita dell'Italia dopo una seconda… -