Reverse factoring | cos’è e come funziona

Il Reverse factoring è uno strumento che, capovolgendo la logica del factoring tradizionale, consente alle aziende debitrici di rivolgersi a un factor al fine di gestire in modo migliore la gestione del portafoglio fornitori. Questo innovativo sistema di gestione dei debiti e dei crediti maturati tra aziende consente un miglior controllo della liquidità e favorisce il recupero dei crediti maturati. Consiste in una cessione da parte del debitore, della gestione del pacchetto fornitori ad un factor (banca). Inoltre, giacché è rivolto alle grandi aziende al vertice della filiera produttiva con elevato merito creditizio, le quali anticipano il pagamento attraverso il factor, a trarne giovamento non è solo l'azienda richiedente, ma anche i piccoli fornitori a cui essa si rivolge.

