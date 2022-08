Renzi: «Dopo il voto il terzo polo sarà decisivo. Sulle riforme pronti al dialogo con tutti» (Di giovedì 25 agosto 2022) Una campagna elettorale tutta incentrata su tagli fiscali, bonus, aumenti della spesa pensionistica. Eppure per l?Italia si prevede una stagione difficile, se non addirittura drammatica, come... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 agosto 2022) Una campagna elettorale tutta incentrata su tagli fiscali, bonus, aumenti della spesa pensionistica. Eppure per l?Italia si prevede una stagione difficile, se non addirittura drammatica, come...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - Giorgiolaporta : Caos a #sinistra dopo il caso #LaRegina: #Pittella ex presidente della Regione #Basilicata va col #TerzoPolo di… - news_mondo_h24 : Renzi: “Dopo il voto, il Terzo Polo sarà decisivo” - Conan13970392 : @matteosalvinimi Per il momento 'serve' a Renzi ma dopo le elezioni ne vedremo delle belle! - LuciaLaVita1 : RT @brichiel: @CarloCalenda Il peggior Pdc di tutti i tempi (dopo Renzi naturalmente che è inarrivabile per chiunque ) -