Regina Elisabetta, il messaggio di auguri a sorpresa all'Ucraina nel giorno dell'indipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) La Regina Elisabetta invia un messaggio di solidarietà all' Ucraina . Nel giorno dell'indipendenza del popolo ucraino, a sei mesi esatti dall'inizio dell'invasione russa dello scorso 24 febbraio, la ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) Lainvia undi solidarietà all'. Neldel popolo ucraino, a sei mesi esatti dall'inizio'invasione russao scorso 24 febbraio, la ...

leggoit : Regina Elisabetta, il messaggio di auguri a sorpresa all'#Ucraina nel giorno dell'indipendenza - IAutunnale : RT @RaiTre: La Grande Storia - Britannia Questa sera alle 21.20 su #Rai3 e in streaming su #RaiPlay. Si comincia con Elisabetta II, la regi… - gaecolloca : RT @RaiTre: La Grande Storia - Britannia Questa sera alle 21.20 su #Rai3 e in streaming su #RaiPlay. Si comincia con Elisabetta II, la regi… - chiaramondi : RT @RaiTre: La Grande Storia - Britannia Questa sera alle 21.20 su #Rai3 e in streaming su #RaiPlay. Si comincia con Elisabetta II, la regi… - RaiTre : La Grande Storia - Britannia Questa sera alle 21.20 su #Rai3 e in streaming su #RaiPlay. Si comincia con Elisabetta… -