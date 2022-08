Raspadori: «Ho scelto il Napoli per crescere e migliorarmi, hanno dimostrato di volermi fortemente» (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Napoli presenta in conferenza stampa uno dei nuovi acquisti sul mercato estivo, Giacomo Raspadori. Una trattativa lunghissima quella che lo ha portato in azzurro dal Sassuolo. Simeone ha mostrato una grande voglia di essere qui, ha detto che ha voluto solo il Napoli. Vale anche per te? La trattativa è stata lunghissima. «Anche da parte mia c’è stata la grande volontà di iniziare questo percorso, volevo dare seguito alla mia voglia di crescere, di mettermi in difficoltà e cercare una situazione in cui poter crescere e migliorarmi, è stata la scelta migliore, il Napoli lo volevo, mi hanno dimostrato di volermi, questo mi ha spinto a intraprendere il percorso». Dove preferisci gicoare? «Nelle zone centrali, sono ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilpresenta in conferenza stampa uno dei nuovi acquisti sul mercato estivo, Giacomo. Una trattativa lunghissima quella che lo ha portato in azzurro dal Sassuolo. Simeone ha mostrato una grande voglia di essere qui, ha detto che ha voluto solo il. Vale anche per te? La trattativa è stata lunghissima. «Anche da parte mia c’è stata la grande volontà di iniziare questo percorso, volevo dare seguito alla mia voglia di, di mettermi in difficoltà e cercare una situazione in cui poter, è stata la scelta migliore, illo volevo, midi, questo mi ha spinto a intraprendere il percorso». Dove preferisci gicoare? «Nelle zone centrali, sono ...

