Rapina telefono cellulare, inseguito da vittima e arrestato (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri mentre transitavano in piazza della Repubblica a Napoli hanno udito le urla di una persona ed hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cominciato a correre in direzione via Dohrn. I poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato San Ferdinando, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato nei pressi della rotonda Diaz. In quei frangenti, gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima che ha raccontato che l’uomo bloccato lo aveva Rapinato del suo cellulare in piazzale Tecchio e di averlo seguito fino a piazza della Repubblica dove poi ha chiesto aiuto agli agenti. Un 25enne marocchino con precedenti di polizia irregolare sul ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri mentre transitavano in piazza della Repubblica a Napoli hanno udito le urla di una persona ed hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cominciato a correre in direzione via Dohrn. I poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato San Ferdinando, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato nei pressi della rotonda Diaz. In quei frangenti, gli operatori sono stati avvicinati dallache ha raccontato che l’uomo bloccato lo avevato del suoin piazzale Tecchio e di averlo seguito fino a piazza della Repubblica dove poi ha chiesto aiuto agli agenti. Un 25enne marocchino con precedenti di polizia irregolare sul ...

