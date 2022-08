Ranking Fifa aggiornato agosto 2022 | classifica invariata | guida il Brasile | Italia 7^

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ilad. Mese con pochi impegni, a parte qualche sporadica amichevole che ha coinvolto principalmente nazionali africane ed asiatiche, ed ecco quindi che di fatto la top-ten rimane. Al comando ecco quindi sempre il, con il podio completato da Belgio e Argentina. Settima posizione per l’, campione d’Europa in carica ma scottata dall’ennesima mancata qualificazione ai Mondiali. Gli azzurri sono alle spalle di Francia, Inghilterra e Spagna. TOP-TEN1837.56 (-) Belgio 1821.92 (-) Argentina 1770.65 (-) Francia 1764.85 (-) Inghilterra 1737.46 (-) Spagna 1716.93 (-)1713.86 (-) Olanda 1679.41 ...

