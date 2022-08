Psg, pure Icardi vuole una lauta buonuscita per accettare il Galatasaray (Di giovedì 25 agosto 2022) Non è solo Navas che per rinunciare al suo contratto milionario col Paris Saint Germain ed accasarsi al Napoli chiede una buonuscita importante al Psg È una richiesta che ha fatto pure Icardi, in trattativa col Galatasaray. Per accettare l’offerta del club turco – che l’argentino non disdegnerebbe – Maurito avrebbe infatti chiesto al Paris una sostanziosa «compensazione economica». Così scrive RmcSport, che comunque chiarisce che anche le cifre dell’eventuale trasferimento non sono ancora state concordate dai parigini e dal Galatasaray. Quel che è certo è che il Psg voglia disfarsi in tutti i modi di Icardi, che non rientra nel progetto di Galtier e che continua ad allenarsi con gli indesiderables della rosa. Campos vorrebbe, infatti, che il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Non è solo Navas che per rinunciare al suo contratto milionario col Paris Saint Germain ed accasarsi al Napoli chiede unaimportante al Psg È una richiesta che ha fatto, in trattativa col. Perl’offerta del club turco – che l’argentino non disdegnerebbe – Maurito avrebbe infatti chiesto al Paris una sostanziosa «compensazione economica». Così scrive RmcSport, che comunque chiarisce che anche le cifre dell’eventuale trasferimento non sono ancora state concordate dai parigini e dal. Quel che è certo è che il Psg voglia disfarsi in tutti i modi di, che non rientra nel progetto di Galtier e che continua ad allenarsi con gli indesiderables della rosa. Campos vorrebbe, infatti, che il ...

napolista : #Psg, pure #Icardi vuole una lauta buonuscita per accettare il #Galatasaray Lo rivela RmcSport. Nessuno offre agli… - Djnc78 : @massimozampini @EdoardoMecca1 Questo pure è vero. Ma Bayern e City, forse pure più del psg da evitare come la peste. - Antonio89704611 : @Duttale @Militos_Way @sportmediaset Ma i soldi non sono tutto...persino Messi sta facendo piuttosto male per uno d… - cechi66 : @Kiky85 Kean da riserva del PSG in Ligue 1 ha fatto 13 goal ho provato a spiegarlo ad un tifoso della Juve su Faceb… - jumptarvo : pure io lo voglio il psg, così usciamo e tutti a casa a pensare al campionato, un sogno -