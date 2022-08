Prodi a sorpresa alla Festa dell’Unità di Bologna: “Il Pd indietro? Le campagne elettorali sono fatte per ribaltare i sondaggi”. L’abbraccio con Letta (Di giovedì 25 agosto 2022) Parte oggi, giovedì 25 agosto, la Festa dell’Unità a Bologna e a inaugurare la maniFestazione c’è il segretario del Pd Enrico Letta che è stato accolto, da parte dei militanti, da un applauso e da un coro che ha intonato Bella ciao. Presente a sorpresa anche Romano Prodi: “Le campagne elettorali sono fatte per ribaltare i sondaggi io ne ho una bella esperienza, dunque speriamo bene” ha detto l’ex presidente del Consiglio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Parte oggi, giovedì 25 agosto, lae a inaugurare la manizione c’è il segretario del Pd Enricoche è stato accolto, da parte dei militanti, da un applauso e da un coro che ha intonato Bella ciao. Presente aanche Romano: “Leperio ne ho una bella esperienza, dunque speriamo bene” ha detto l’ex presidente del Consiglio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

