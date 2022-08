repubblica : Positivo a droga e alcol, arrestato il poliziotto che ha investito e ucciso un diciannovenne romano [di Luca Monaco… - repubblica : Positivo a droga e alcol, arrestato il poliziotto che a Roma ha investito e ucciso un diciannovenne - Corriere : Il poliziotto che ha investito il 20enne a Roma è risultato positivo ad alcol e droga: arrestato - romatoday : Positivo ad alcol e droga il poliziotto che ha investito e ucciso un 19enne - Affaritaliani : Travolge e uccide un 20enne in moto Positivo a droga e alcol l'ex poliziotto -

È risultatoagli esami die droga l' che, nella mattinata di ieri, ha travolto e ucciso il 19enne in via Prenestina altezza del svincolo Gra a . L'agente, precedentemente sospeso dal servizio, è ...È morta mentre tornava a casa in bicicletta, travolta da un automobilista di 34 anni, al volante di una Panda senza assicurazione e che è risultatoall'test. Flavia Di Bonaventura , 22 anni appena, nipote del pittore Riccardo Celommi , dal quale aveva ereditato la passione per il disegno, viveva a Roseto degli Abruzzi , ma studiava ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È risultato positivo agli esami di alcol e droga l'ex poliziotto che, nella mattinata di ieri, ha travolto e ucciso il 19enne Simone Sperduti in via Prenestina altezza ...