Positivo a droga e alcol | arrestato l’agente che ha investito e ucciso il 19enne romano in motorino

(Di giovedì 25 agosto 2022) A Roma un uomo ha colpito econ la sua auto un diciannovenne Simone Sperduti in. L’incidente è avvenuto in via Prenestina, all’altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare, intorno alle 4 di mercoledì mattina. Al volante dell’Opel Meriva si trovava un agente della Polfer 46 enne, risultatoa più di una sostanza psicoattiva, tra cui l’. Su di lui pende l’accusa di omicidio stradale. In attesa del processo, per lui è stata disposta la custodia cautelare. Tra le cause in esame dagli agenti del V gruppo Prenestino però non sono solo le condizioni d’alterazione dell’uomo, ma anche quelle del manto stradale. È probabile, infatti, che la segnaletica e l’illuminazione inadeguata possano aver facilitato l’impatto frontale tra l’auto dele il...

