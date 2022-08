Porsche - Ecco la Vision Gran Turismo secondo lo street artist Vexx (Di giovedì 25 agosto 2022) La Porsche è presente per la prima volta alla Gamescom di Colonia (la più importante fiera globale di videogiochi) e per l'occasione ha introdotto la Vision Gran Turismo in una livrea inedita che sarà resa disponibile per Gran Turismo 7. La Porsche virtuale ha debuttato sul simulatore a marzo, ma era stata già svelata al pubblico nel corso del 2021. Arte in tempo reale. La biposto elettrica è nata espressamente per il simulatore, ma ne è stato creato un modello in scala reale di colore bianco che tutti gli appassionati potranno vedere: nel corso dello show l'artista belga Vexx applicherà alla vettura le grafiche realizzate virtualmente, creando così un'opera in esemplare unico. Negli stand della Porsche sarà inoltre ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 agosto 2022) Laè presente per la prima volta alla Gamescom di Colonia (la più importante fiera globale di videogiochi) e per l'occasione ha introdotto lain una livrea inedita che sarà resa disponibile per7. Lavirtuale ha debuttato sul simulatore a marzo, ma era stata già svelata al pubblico nel corso del 2021. Arte in tempo reale. La biposto elettrica è nata espressamente per il simulatore, ma ne è stato creato un modello in scala reale di colore bianco che tutti gli appassionati potranno vedere: nel corso dello show l'a belgaapplicherà alla vettura le grafiche realizzate virtualmente, creando così un'opera in esemplare unico. Negli stand dellasarà inoltre ...

