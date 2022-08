Politiche, la senatrice Lonardo domani in visita a Grazzanise (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodomani, venerdì 26 agosto, alle ore 12, la senatrice Sandra Lonardo sarà a Grazzanise, in località Borgo Appio, per incontrare il coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, che riunisce le associazioni degli allevatori delle bufale campane che da mesi protestano contro la Regione Campania e il suo piano, varato a marzo, di eradicazione di brucellosi e tbc bufaline. “Fin da quando, in data 5 ottobre 2018, chiesi al Presidente della Commissione Agricoltura in Senato una indagine conoscitiva sulle ‘problematiche della filiera bufalina’, mi sono interessata a questa problematica. – scrive la Sen. Lonardo, che aggiunge – L’affare assegnato si è svolto… sono state audite decine di professionisti e tecnici, oltre che diversi sindaci del casertano e, all’unanimità ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, venerdì 26 agosto, alle ore 12, laSandrasarà a, in località Borgo Appio, per incontrare il coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, che riunisce le associazioni degli allevatori delle bufale campane che da mesi protestano contro la Regione Campania e il suo piano, varato a marzo, di eradicazione di brucellosi e tbc bufaline. “Fin da quando, in data 5 ottobre 2018, chiesi al Presidente della Commissione Agricoltura in Senato una indagine conoscitiva sulle ‘problematiche della filiera bufalina’, mi sono interessata a questa problematica. – scrive la Sen., che aggiunge – L’affare assegnato si è svolto… sono state audite decine di professionisti e tecnici, oltre che diversi sindaci del casertano e, all’unanimità ...

