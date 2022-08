Politica, Calenda: Gas, è emergenza nazionale, alt alla campagna elettorale. Subito 10 mld alle Pmi e 30 alle famiglie (Di giovedì 25 agosto 2022) “Siamo in emergenza nazionale. Grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il Governo #Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 mld per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 mld sulle famiglie. Ora”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter commentando la notizia di un nuovo aumento del prezzo del gas. “Le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) “Siamo in. Grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il Governo #Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 mld per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 mld sulle. Ora”. Lo scrive Carlosu twitter commentando la notizia di un nuovo aumento del prezzo del gas. “Le forze politiche sospendano lae si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

