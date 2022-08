Pnrr, al via il primo bando per riportare i giovani ricercatori d’eccellenza in Italia (Di giovedì 25 agosto 2022) Da lunedì 5 settembre e fino a martedì 11 ottobre 2022, i giovani ricercatori all’estero, vincitori di bandi europei o ai quali sia stato attribuito un Sigillo di eccellenza, potranno presentare le domande per portare avanti le loro ricerche in Italia. È stato pubblicato, infatti, l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori che, a seguito del decreto del ministro dell’Università e della ricerca n. 894, dà attuazione allo specifico investimento previsto dal Pnrr finalizzato proprio a sostenere l’ingresso o il rientro nel nostro Paese di giovani ricercatori. Questo primo bando mette a disposizione 220 dei 600 milioni di euro complessivamente destinati dal ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Da lunedì 5 settembre e fino a martedì 11 ottobre 2022, iall’estero, vincitori di bandi europei o ai quali sia stato attribuito un Sigillo di eccellenza, potranno presentare le domande per portare avanti le loro ricerche in. È stato pubblicato, infatti, l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte diche, a seguito del decreto del ministro dell’Università e della ricerca n. 894, dà attuazione allo specifico investimento previsto dalfinalizzato proprio a sostenere l’ingresso o il rientro nel nostro Paese di. Questomette a disposizione 220 dei 600 milioni di euro complessivamente destinati dal ...

