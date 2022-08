PLUTO TV: a settembre accende nuovi canali per tutti (Di giovedì 25 agosto 2022) Su PLUTO TV il divertimento non va mai in vacanza: a settembre la nuova programmazione. Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, riparte più forte di prima ed entra nel vivo con nuovi contenuti imperdibili e per tutti i gusti! CON I nuovi canali DI PLUTO TV IL DIVERTIMENTO È SEMPRE ONAIR Se le vacanze estive sembrano già un lontano ricordo, ci pensa PLUTO TV a riportare il buonumore! Il divertimento è assicurato con i nuovi canali che si accendono a settembre su PLUTO TV: venerdì 2 settembre arriva Super! Intervallo un canale speciale interamente dedicato agli studenti e pensato per aiutarli a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) SuTV il divertimento non va mai in vacanza: ala nuova programmazione. Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, riparte più forte di prima ed entra nel vivo concontenuti imperdibili e peri gusti! CON IDITV IL DIVERTIMENTO È SEMPRE ONAIR Se le vacanze estive sembrano già un lontano ricordo, ci pensaTV a riportare il buonumore! Il divertimento è assicurato con iche si accendono asuTV: venerdì 2arriva Super! Intervallo un canale speciale interamente dedicato agli studenti e pensato per aiutarli a ...

