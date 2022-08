(Di giovedì 25 agosto 2022) Markopotrebbe tornare alla Dinamo Zagabria in questa sessione di mercato. Il calciatore sembrerebbe spingere per questa soluzione Non ha mai inciso come avrebbe voluto in Italia, Marko. Il talento classe ’94 della Juventus era arrivato con ottime aspettative in Serie A e inizialmente sembrava anche poterle mantenere. Purtroppo per lui, però, la L'articolo

DailyNews 24

...ci si affida alla vena realizzativa di Belotti che verrà supportato da Brekalo e uno trae ... Siuna gara contratta per lunghi tratti, da meno di tre gol complessivi ed in cui la maggiore ...In dubbio Pobega e, Ansaldi è positivo al Covid, Ola Aina è impegnato in Coppa d'Africa e in ... Siun match da almeno una rete per parte, malgrado i problemi offensivi che stanno ... Pjaca, si profila il ritorno in patria per lui Marko Pjaca potrebbe tornare alla Dinamo Zagabria in questa sessione di mercato. Il calciatore sembrerebbe spingere per questa soluzione ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...