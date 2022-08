Pjaca blocca il mercato della Juventus | ecco come risolvere la grana del croato

(Di giovedì 25 agosto 2022) Markoera vistoun grande acquisto per la, ma negli anni il suo rendimento è peggiorato e ora è ai marginisquadra. Ormai da troppo tempo lanon riesce più a sbarazzarsi del cartellino di Marko, un giocatore che avrebbe dovuto contribuire al grande salto di qualità, ma che invece è stato uno dei più grandi buchi nell’acqua degli ultimi anni. Ansa FotoQuando si acquista un giocatore giovane il rischio che questi non possa rendereda aspettative è sempre davvero molto alto, in particolar modo quando si decide di andare all’estero per acquistare un giocatore da campionati minori. Che Markopotesse diventare uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in ...

ORE 16.15 -verso la rescissione con la Juventus, ipotesi Sampdoria. ORE 15.45 - Roma, ... Tudor, però,l'affare. ORE 12:00 - Ufficiale l'approdo di Wladimiro Falcone e Kristoffen ...... Brekalo lasciato troppo solo prova il tiro con il destro ma non riesce a dare forza e... Triplo cambio: entrano Seck, Buongiorno eed escono Rodriguez, Brekalo e Ansaldi. Al 50' Pobega va ... Calciomercato, ultime news in diretta: Juve-Milik è fatta, ora Paredes. Camara per la Roma, Belotti pronto per le visite