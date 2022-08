Pinocchio, ecco il nuovo trailer del film live action con Tom Hanks e un super cast (Di giovedì 25 agosto 2022) Il nuovo trailer e la nuova key art del Pinocchio live action di Robert Zemeckis, col Geppetto Tom Hanks e un super cast tra cui Giuseppe Battiston in versione Mangiafuoco, Frances Alina che canterà il main theme Disney+ ha diffuso il nuovo trailer e la nuova key art (questi i precedenti) del live action Disney Pinocchio di Robert Zemeckis, che debutterà sulla piattaforma streaming l’8 settembre, in occasione del Disney+ Day. Pinocchio (live action) – Pinocchio e Geppetto (Tom Hanks)Il film è interpretato da Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Ile la nuova key art deldi Robert Zemeckis, col Geppetto Tome untra cui Giuseppe Battiston in versione Mangiafuoco, Frances Alina che canterà il main theme Disney+ ha diffuso ile la nuova key art (questi i precedenti) delDisneydi Robert Zemeckis, che debutterà sulla piattaforma streaming l’8 settembre, in occasione del Disney+ Day.) –e Geppetto (Tom)Ilè interpretato da Tom, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph ...

petergomezblog : Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pin… - Screenweek : #Pinocchio e Geppetto nel nuovo poster, ecco il trailer ufficiale - cinespression : #Pinocchio: ecco il nuovo trailer del live action Disney - lacittanews : Dimensioni testo Cari giovani che vi apprestate per la prima volta a votare, rammentate l’Omino di Burro di Pinocc… - AlfaroliMarco : RT @JBarba52: #Draghi il pinocchio non solo dice bugie, ma si prende anche i meriti di #Conte Spero non torni mai più! ?? Il Fatto Quotidia… -