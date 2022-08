Piero Angela ci ha ricordato ancora una volta perché lo abbiamo amato così tanto

SuperQuarkRai : La puntata finale di #Superquark si apre con “Gli ultimi ghiacciai” di Marco Visalberghi, un documentario fortement… - FulvioPaglia : “Arrivederci”, dice Piero Angela nell’ultima puntata di SuperQuark - RaiTre : 'Dove va il mondo? Qualcuno inizia a chiedersi quali rischi comporta l'aumento sempre più rapido della popolazione… - cescamagenta : RT @FulvioPaglia: “Arrivederci”, dice Piero Angela nell’ultima puntata di SuperQuark - Michele68319135 : RT @FulvioPaglia: “Arrivederci”, dice Piero Angela nell’ultima puntata di SuperQuark -

... eccetto il martedì " ospita anche un omaggio all'indimenticabile, con l'esposizione di parte della scenografia di "Viaggio nel cosmo", girato a Torino nel gennaio 1998, accompagnato da ...Mentre guardava in camera rivolgendosi agli spettatori che lo hanno sempre seguito e stimato,sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo saluto in tv. È da quando ha scoperto che gli restava poco da vivere, infatti, chesi è dato da fare per finire tutto quello che aveva ...Piero Angela prima della sua morte ci ha tenuto a registrare una serie di puntate che concludessero il percorso intrapreso in Rai ormai settant'anni fa. Mercoledì 24 agosto è stato trasmessa su Rai 1 ...Record di ascolti su Rai Uno per l'ultima puntata di Angela a SuperQuark, il definitivo commiato di un uomo che ha cambiato il nostro modo di concepire il sapere ...