Perché sbaglia la sinistra se costringe tutti a studiare

"Enrico Letta propone di rendere obbligatoria la scuola fino al compimento dei diciotto anni e Calenda di chiudere gli istituti tecnici. Avanti solo con i licei. Vigliacco che a sinistra qualcuno proponga la libertà di scegliere il proprio destino…" Ascolta il podcast di Alessandro Sallusti del 25 agosto 2022 https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/As-Np-1-11.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro.

